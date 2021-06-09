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Вся Україна опинилася у "зеленій" зоні

Середа, 9 червня 2021, 11:29
 

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Станом на 7 червня вся Україна перебувала у "жовтій" зоні карантинних обмежень. 

У цій зоні діють такі обмеження: 

  • масковий режим у громадських будівлях,
  • кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі,
  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
  • масові заходи за участі більше 50 осіб,
  • відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.
  • робота кафе, барів, ресторанів після 22 та до 7 ранку, але дозволяється адресна доставка.
 

 

Українська правда

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