Вся Україна опинилася у "зеленій" зоні
Середа, 9 червня 2021, 11:29
Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.
Джерело: пресслужба МОЗ
Деталі: Станом на 7 червня вся Україна перебувала у "жовтій" зоні карантинних обмежень.
У цій зоні діють такі обмеження:
- масковий режим у громадських будівлях,
- кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі,
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
- масові заходи за участі більше 50 осіб,
- відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.
- робота кафе, барів, ресторанів після 22 та до 7 ранку, але дозволяється адресна доставка.
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