США послабили обмеження для подорожей в Україну

Центр з контролю та профілактики захворювань послабив рекомендації щодо подорожей у понад 110 країн, включаючи Японію напередодні Олімпійських ігор, а також Україну.

Джерело: Reuters, Travel.State.Gov

Деталі: 61 країну світу США вивели зі списку найбільш небезпечних "рівня 4" для подорожей через поширення COVID-19.

Ще 50 країнам Штати знизили небезпеку до "рівня 2" або "рівня 1".

До списків "безпечних країн" потрапила і Японія, де мають відбутися Олімпійські ігри.

Серед країн із найнижчим рейтингом ризику COVID-19 США вважають Сінгапур, Ізраїль, Південну Корею, Ісландію, Беліз та Албанію.

Серед перелічених на "рівні 3" є Франція, Еквадор, Філіппіни, Південна Африка, Канада, Мексика, Росія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина, Україна, Гондурас, Угорщина та Італія.