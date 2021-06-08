Медведчук у 2014 році домовлявся з Росією про газ – плівки

Нардеп і "кум Путіна" Віктор Медведчук брав безпосередню участь у численних економічних переговорах, у тому числі газових перемовинах 2014 року, попри заяви про його причетність виключно до обміну полоненими.

Джерело: "Bihus.Info" з посиланням на записи розмов нібито Медведчука з низкою українських та російських політиків і високопосадовців

Дослівно: "Окрім згаданих у попередніх епізодах торгівлі вугіллям із окупованих територій та приватизації стратегічного нафтопродуктопроводу, на записах Медведчук активно приймає участь у газових переговорах України та Росії та перемовинах щодо імпорту російської електроенергії. При чому в першому випадку явно відстоює інтереси і бажання російської сторони, а в другому – приватні інтереси бізнес-партнера президента Петра Порошенка".

Деталі: Згідно з плівками та відповідно до інформації про перельоти Медведчука, напередодні офіційних переговорів у жовтні 2014 року він літав у Сочі, де тоді вірогідно перебував президент РФ Володимир Путін, а потім в Москву – до очільника "Газпрому" Олексія Міллера та російського профільного міністра Олександра Новака – обговорювати деталі контракту.

Судячи з записів, два президенти за посередництва Медведчука погодили, що українська делегація не буде висувати радикальних вимог щодо певних нюансів контракту. Однак просто посеред переговорів нібито Міллер з Новаком дзвонили Медведчуку і жалілися, що українська делегація в Брюсселі висуває несподівані і жорсткі вимоги щодо внесення змін у контракт.

Тоді росіяни пообіцяли знизити ціну на газ, але українська делегація хотіла гарантій – вписати це просто в контракт. Росію такий варіант не влаштовував.

Зрештою українська делегація радикальною пропозицією поступилася. А наступного дня на записах нібито Медведчук з Новаком сміялися з того, що Україна погодилася на гарантії, які їй по суті нічого не гарантували.

Записи свідчать, що одразу по закінченню газових переговорів Медведчук долучився і до переговорів по імпорту електроенергії з Росії. Тоді Україна зіштовхнулася з дефіцитом електроенергії, а Росії треба було якось забезпечити електрикою окупований Крим. Тому Москві потрібен був подвійний контракт: продавати Україні електрику так, щоб Україна її постачала в Крим.

Плівки також підтверджують інформацію "Української правди" про те, що у контракт тоді намагалися ввести посередника – кіпрську "прокладку", яку нібито контролював бізнес-партнер Петра Порошенка – енергетичний бізнесмен Костянтин Григоришин. Обговорення цієї схеми у записах звучало до останнього, але після розслідування журналістів контракт таки уклали напряму.

Наприкінці грудня 2014 року Медведчук офіційно отримав статус переговорника від України по обміну полоненими з так званими ЛДНР. Попри офіційні заяви, що залучити Медведчука до переговорів вирішили в СБУ, плівки свідчать, що за 10 днів до цих публічних заяв нібито сам Медведчук у розмові із нібито помічником Путіна Владиславом Сурковим заявив, що попросив його займатися полоненими саме тодішній президент Порошенко.

Українська правда