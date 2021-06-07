"Доступна іпотека 7%": банки видали 385 кредитів на 326 мільйонів

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 7 червня підписали 386 кредитних договорів на загальну суму 326,04 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що банки розглядають 706 заявок на загальну суму 621,4 млн грн.

Частка первинного ринку в угодах - 20,37%, частка вторинного - 79,63% відповідно.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (37 %);

Київська обл. (28,6 %);

Харківська обл. (6,6 %);

Львівська обл. (5,2 %);

Рівненська обл. (4,3 %).

У Мінфіні звертають увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 31 травня підписали 351 кредитний договір на загальну суму 297,3 млн грн.

Станом на 24 травня банки видали 305 позик за програмою "Доступної іпотеки під 7%", їхня сума становить 253,9 мільйона гривень.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". Програма запрацювала 1 березня.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.

Економічна правда