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Зеленський про "Північний потік-2": Я був здивований рішенням Байдена декілька разів

Понеділок, 7 червня 2021, 10:35
 

Президент України Володимир Зеленський був здивований відмовою президента США Джозефа Байдена від санкцій проти компанії, яка будує російський газопровід "Північний потік-2". 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю виданню "Axios", яке він дав у Zoom

Пряма мова: "Якщо щиро, ми були дуже здивовані. (...)  Ми розуміємо, що лише США спроможні зупинити будівництво. В нас була перша розмова з Байденом по телефону – і я отримав усі сигнали, прямі сигнали, і був щасливий із того. (...) 

Я вжив слово "здивований" декілька разів, бо я був справді здивований кілька разів. Окрім рішення Сполучених Штатів, другим сюрпризом було дізнатися про це з преси. Я відчуваю, що… ну, взаємини між стратегічними партнерами мають бути прямими".  

Деталі: За словами Зеленського, третім приводом його здивування було пояснення американської сторони щодо того, що "Північний потік-2" на 95% завершений і на цьому етапі важко зупинити будівництво. 

На його думку, для зупинки будівництва російського трубопроводу треба було провести "серйозну розмову" й об'єднати зусилля США, Євросоюзу та України. 

Зеленський заявив, що "Північний потік-2" – це зброя Росії, а кулі для неї може дати США.  

"Я вважаю, що навіть якби залишився всього 1% (для добудови газопроводу – ред.), все одно можна було б зупинити такий серйозний важіль, який Росія матиме в майбутньому, щоб впливати на енергетичну безпеку Європи в цілому, включно з Україною", – сказав він.

"Більше того, все зараз виключно в руках президента США, і я впевнений, що він це знає, і його команда це знає, вони це знають", – додав президент України.

Зеленський сподівається, що Джо Байден у політиці – як Майкл Джордан у баскетболі, бо той "присипляв" увагу суперників хибним відчуттям перемоги, а потім "виривав перемогу в останню хвилину".

"Я думаю, що триочковий ще не в кошику, і мені хотілося б вірити, що все це частина його (Байдена – ред.) тактики Якщо це не так, це буде дуже прикро не лише для мене. Буде відчуття, що в цих обставинах у Росії буде чудовий шанс отримати перевагу над Сполученими Штатами", – сказав Зеленський.

Українська правда

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Зеленський США Північний потік Росія санкції

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