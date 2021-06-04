Путін – Україні: Якби дружили з РФ, отримали б дешевий газ, як Білорусь

Президент Росії Володимир Путін натякнув, що якщо б в України з РФ були хороші відносини, то Україна би купувала дешевий газ і отримувала би більше за його транзит.

Джерело: Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Пряма мова: "У нас є контракт з Україною щодо прокачування нашого газу. Ми протягом найближчих 5 років будемо прокачувати до 40 млрд куб. метрів. У кращі роки прокачували до 200 млрд куб. метрів.

Були б нормальні відносини і прокачували б значну частину через Україну, але там же проблеми створюються і навіть не в сфері політики, а в сфері економіки. Тому що монопольна можливість транзиту газу породжує ілюзію, що можна дути ціни до небес за цей транзит, а з іншого боку пробувати опустити якнайнижче ціни на газ, який купується для України ... Монополія погана".

Деталі: За його словами, наразі Україна отримує за транзит 1,5 млрд доларів, а могла би отримувати - 3-4-5 млрд доларів.

Він сподівається, що у найблищі 10 років Європа буде транспортувати на 50 млрд куб. метрів більше і Україна буде мати можливість отримувати гроші за транзит навіть після закінчення терміну контракту з РФ.

Пряма мова: "Все можливо. І ми готові до цього, ми цього хочемо, але потрібна добра воля зі сторони наших українських партнерів не для того, щоб армію утримувати і націлювати на вирішення силовим способом питання Донбасу.

Ми виходимо з того, що у нас складні стосунки з керівництвом України, але ми думаємо про те як там живуть люди. Були б нормальні стосунки... Зараз у нас всередині країни 62-63 долари за 1000 кубів для населення, а в Україні - 330 доларів плюс ще транспорт. Значить з громадянина десь 350 доларів. У нас Білорусь у три рази менше платить за наш газ".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

Передісторія:

У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

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