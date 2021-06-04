Посли ЄС схвалили заборону для білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу - ЗМІ
Посли Євросоюзу схвалили запровадження заборони для білоруських літаків приземлятися в аеропортах країн ЄС.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".
"Посли ЄС дали "зелене світло" забороні для будь-яких літаків білоруських перевізників приземлятися в аеропортах ЄС. Процедуру завершать пообіді, вона має набути чинності з опівночі", - написав Рікар Джозвяк.
Це підтверджує попередні повідомлення ЗМІ про те, що вже цього тижня ЄС запровадить перший раунд обмежень щодо Білорусі через примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера.
3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.
У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.
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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".
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