Посли ЄС схвалили заборону для білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу - ЗМІ

Посли Євросоюзу схвалили запровадження заборони для білоруських літаків приземлятися в аеропортах країн ЄС.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС дали "зелене світло" забороні для будь-яких літаків білоруських перевізників приземлятися в аеропортах ЄС. Процедуру завершать пообіді, вона має набути чинності з опівночі", - написав Рікар Джозвяк.

Це підтверджує попередні повідомлення ЗМІ про те, що вже цього тижня ЄС запровадить перший раунд обмежень щодо Білорусі через примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера.

3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".