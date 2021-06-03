РФ використає гроші від "Північного потоку-2" на ракети і танки – посол Польщі

Фінансові прибутки, які Росія отримає від роботи газопроводу "Північний потік-2", Москва використає на озброєння для подальшого розширення агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв'ю "Главкому".

"Особливо обурює те, що цей проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії і проти України. Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2" підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії", - сказав Ціхоцький.

Посол заявив, що Польща планує і надалі працювати над тим, щоби переконати союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати.

"Ми всі вважаємо, що "Північний потік-2" – не комерційний проєкт, а геополітичний. Наслідки його реалізації для безпеки регіону будуть дуже шкідливими. Росія протягом 30 років використовувала енергетичні інструменти для досягнення політичних цілей. Тобто, було би наївним вважати, що після того, як Росія візьме до своїх рук такий потужний інструмент як "Північний потік-2", не буде використовувати його задля досягнення політичної мети", - додав він.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

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Європейска правда