Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт "Укрспирту"

Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон ще один об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське МПД та зберігання спирту.

Пр це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що аукціон відбудеться 30 червня 2021 року.

Стартова ціна активу - 31 млн 20 тис 226 грн.

"Підприємство знаходиться в с. Мартинівка Жмеринського району Вінницької області та має у своєму розпорядженні необхідні засоби для виготовлення спирту.

Загальна площа будівель та споруд активу складає 15 703,7 м², розмір земельних ділянок - 79,57 га", - йдеться у повідомленні.

Детальніше про Мартинівське МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт" читайте за посиланням.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав окреме майно Рава-Руського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт" за 31,74 млн грн.

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Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Дубов'язівське МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирту" за 108 млн грн, які мають надійти до бюджету.

Ще один завод ДП "Укрспирту", Тхорівське місце провадження діяльності, "пішов з молотка" за 75 мільйонів гривень.

Вишняківське місце провадження діяльності повторно виставили на аукціон, завод "Укрспирту" "пішов з молотка" за 101,2 млн грн - на першому аукціоні за нього хотіли віддати 234 млн грн.

Економічна правда