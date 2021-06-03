"Велике будівництво": Майже тисячу об'єктів необхідно добудувати до кінця 2022 року – Зеленський

Президент Володимр Зеленський заявив про необхідність завершення будівництва близько 1000 об'єктів у рамках програми "Велике будівництво" протягом 2021-2022 років.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому, передає "Інтерфакс-Україна".

"Близько 1000 об'єктів проєкту "Велике будівництво" на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково повинні бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - сказав Зеленський.

За його словами, вирішальне значення в цьому має тісний контакт центральної і регіональної влади.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" завершиться, коли "закінчаться погані дороги".

За 11 місяців 2020 року правоохоронні органи виявили 429 кримінальних правопорушень під час виконання робіт у рамках "Великого будівництва", 866 проваджень розслідувалися станом на 1 грудня 2020 року.

Наприкінці 2020 року Офіс генпрокурора розпочав перевірку дотримання законодавства під час будівництва об’єктів інфраструктури на виконання програми "Великого будівництва".