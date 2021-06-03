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"Укрзалізниця" запускає 2 "морські" потяги з Дніпра та Кривого Рогу

Четвер, 3 червня 2021, 12:15
 

"Укрзалізниця" з 10 червня відновлює курсування ще 2 "морських" потягів: №472/471 Дніпро - Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що потяги дадуть можливість оминути автозатори та комфортно дістатися курорту.

"Ці поїзди вирушатимуть по парних числах, зворотно - по непарних. Розклад зручний: відправлення з Дніпра о 22:50, прибуття до Бердянська о 08:23; відправлення з Кривого Рогу о 21:20, прибуття до Бердянська о 08:23", - заявили в УЗ.

У компанії нагадали, що нещодавно УЗ запустила потяг для жителів Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та цілої агломерації східноукраїнських міст до Одеси.

"Також відкрито інші "морські" рейси до літнього сезону: жителі Чернігова та Сум можуть купувати квитки на швидкий поїзд до Одеси, а для львів'ян з'явилося нове щоденне літнє сполучення з Бердянськом", - нагадали в компанії.

Економічна правда

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Укрзалізниця

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