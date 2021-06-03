Рада розблокувала підписання закону про земельні аукціони

Верховна Рада відхилила проєкти постанов про скасування свого рішення про ухвалення законопроєкту №2195, яким регулюється проведення електронних земельних аукціонів.

На засіданні 3 червня нардепи відхилили усі 7 проєктів постанов про скасування рішення Ради, зареєстрованих членами фракції "Батьківщина".

Тепер законопроєкт може підписати голова Верховної Ради та передати на підпис президенту.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 18 травня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2195, яким регулюється проведення електронних земельних аукціонів.

Законопроєктом №2195 передбачається продаж через електронні аукціони ділянок державної та комунальної власності або прав на них, а учасником земельних торгів може бути фізична або юридична особа.

Торги проводитимуться у єдиній електронній торговій системі. За результатами укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу цінову пропозицію.

На відміну від положень чинного законодавства, торги проводитимуться згідно договору між організатором та оператором електронного майданчика. Розмір, порядок сплати та повернення винагороди оператору будуть визначені Кабміном.

Так, нова система передбачає автоматизацію низки процесів, публікацію усіх документів щодо торгів та земельних ділянок в е-системі у відкритому доступі. Це забезпечить ефективність організації та проведення земельних торгів, стверджують автори законопроєкту.

Економічна правда