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Курт Волкер: я є противником "Північного потоку-2" і не долучений до його лобізму

Середа, 2 червня 2021, 18:44

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер стверджує, що здивований заявами про зміну його позиції щодо "Північного потоку-2"

Про це він заявив у коментарі "Європейській правді"

Таким чином дипломат відреагував на заяву ексрадниці глави "Нафтогазу" Олени Зеркаль про те, Волкер, серед інших, долучений до лобіювання на користь добудови "Північного потоку-2"

"Моє ставлення до "Північного потоку" добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо", - запевнив він.

Втім, дипломат підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.

"Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити – ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR group) не долучили до цього саме через мої погляди щодо "Північного потоку-2", - пояснив Курт Волкер.

"Я знаю Олену Зеркаль і був здивований, що вона не уточнила цього у мене. Мої погляди щодо цього проєкту не змінилися", - додав колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

Повне інтерв’ю Зеркаль дивіться у публікації: "Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по Північному потоку-2"

Європейська правда

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Північний потік США

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