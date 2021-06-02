Уряд забрав для прямої координації Бюро економічної безпеки у міністра фінансів

Кабмін забрав у міністра фінансів для прямої координації Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться у постанові № 547 від 31 травня 2021 року, опублікованій на Урядовому порталі.

На засіданні 12 травня Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки, яке буде займатись усіма злочинами у сфері економіки.

Відповідно до постанови, БЕБ мав спрямовувати та координувати уряд через міністра фінансів. Водночас закон про БЕБ передбачає координацію цього органу безпосередньо Кабміном.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами.

Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.