Всі розділи
Укр / Рус

Україна розширить безвіз з Перу

Середа, 2 червня 2021, 16:25

Україна розширить безвізовий режим з Перу на всі типи подорожей.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба нагадав, що туристичний безвіз з Перу для українців уже діє. Тепер безвізовий режим розширять на всі типи подорожей: бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки журналістів. 

Крім того, Україна дозволить безвізовий в’їзд для громадян Перу.

"Збільшуємо свободу подорожей для українців і відкриваємо Україну світові", - написав Кулеба у середу у своєму Twitter.

У середу, 2 червня, Кабінет міністрів затвердив відповідну угоду з Перу. 

Нагадаємо, з 1 березня почав діяти безвізовий режим України з карибською острівною державою Гренада, а також із заморськими територіями у складі Нідерландів.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

туризм

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Туреччина почне вимагати ПЛР-тести від туристів з України з 4 червня 2 червня 2021, 12:00
Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України 1 червня 2021, 16:15
Румунія з 1 червня пом’якшує в’їзд для іноземців з третіх країн 31 травня 2021, 19:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!