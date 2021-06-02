Україна розширить безвіз з Перу
Україна розширить безвізовий режим з Перу на всі типи подорожей.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
Кулеба нагадав, що туристичний безвіз з Перу для українців уже діє. Тепер безвізовий режим розширять на всі типи подорожей: бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки журналістів.
Крім того, Україна дозволить безвізовий в’їзд для громадян Перу.
"Збільшуємо свободу подорожей для українців і відкриваємо Україну світові", - написав Кулеба у середу у своєму Twitter.
У середу, 2 червня, Кабінет міністрів затвердив відповідну угоду з Перу.
Нагадаємо, з 1 березня почав діяти безвізовий режим України з карибською острівною державою Гренада, а також із заморськими територіями у складі Нідерландів.
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