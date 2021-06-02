Укрексімбанк вперше продасть непрофільні активи на мільярд гривень

Державний Укрексімбанк вперше виставив на аукціон майно, яке банк за 10 років отримав у якості погашення проблемних кредитів – сума перших 16 лотів перевищила мільярд гривень.

Про це директор департаменту реструктуризації та стягнення Укрексімбанку Олег Лазовський розповів під час прес-конференції, пресслужба СЕТАМ.

Так, Лазовський пояснив, що виставлене на продаж майно є переважно нерухомістю, яку банку отримав у якості погашення боргів за проблемними кредитами за 10 років. Протягом цього часу майно обліковувалось на балансі банку, проте не використовувалося у господарській діяльності.

Зазначається, що до пул об’єктів входять офісні центри на Подолі, будинки на Печерську, земельна ділянка під Києвом, а також низка складських та комерційних приміщень в регіонах. "Ця комерційна нерухомість юридично чиста, перебуває у власності банку та буде продана без жодних обтяжень", – додав Лазовський.

Електронні аукціони проводитиме ДП "СЕТАМ". Підприємство займається реалізацією арештованого та конфіскованого майна, активів банків та конфіскованих активи, отриманих від корупційних та інших злочинів.

Нагадуємо:

За підсумками січня 2021 року державний "Укрексімбанк" прозвітував про прибуток в 102 млн грн - таким чином, банк прозвітував про прибуткову діяльність уперше з грудня 2019 року.

Економічна правда