Створили за 2,5 місяці: "Укроборонпром" запустив новий сайт

Держконцерн "Укроборонпром" запустив новий сайт - у концернці кажуть, що його створили за 2,5 місяці і коштував він концерну 47 тис грн.

Про це під час прес-конференції заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, передає "Укрінформ".

"Це сучасний сайт, який буде інформативним не лише для українських фахівців, які цікавиться технікою, а й зі всього світу. Маємо кількамовну версію цього ресурсу, що сприятиме збільшення контрактів щодо експорту наших продуктів. Створений сайт був у дуже короткі терміни, за два з половиною місяці, та коштував концерну 47 тисяч гривень", - розповів Гусєв.

За його словами, на сьогодні в концерні впроваджується комплексна реформа, яка має на меті, зокрема, змінити підхід до спілкування з громадськістю, підприємствами та партнерами концерну. Тому вирішено створити новий сайт, за розробку якого відповідала українська компанія Fairtech Group.

Зазначається, що наразі ресурс закінчений на 100%, але на сьогодні проводиться ще тестування, яке триватиме кілька місяців.

Гусєв додав, що за цей час з'являться додаткові "фішки", також буде китайська версія сайту. Зараз сайт доступний англійською, іспанською, французькою, арабською та українською мовами.