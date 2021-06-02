Із липня УЗ подовжить до Чернігова маршрути поїздів з Івано-Франківська і Чернівців

"Укрзалізниця" з 1 липня 2021 року подовжує до Чернігова маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ - Київ та № 118/117 Чернівці - Київ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Поїзди курсуватимуть із зупинкою на станції Ніжин. Маршрути подовжені на період масових літніх перевезень, а квитки можна придбати вже зараз", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поїзд № 43/44 Івано-Франківськ - Київ, Чернігів відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55 та прибуватиме до Чернігова о 12:43.

У зворотному напрямку відправлення о 14:40 та прибуття до Івано-Франківська о 05:43. Поїзд курсуватиме через день.

Водночас поїзд № 118/117 Чернівці - Київ, Чернігів з Чернівців відправлятиметься о 19:46 та прибуватиме до Чернігова о 12:06. У зворотному напрямку відправлення о 16:09 та прибуття до Чернівців о 07:57. Поїзд курсуватиме у певні дні тижня.

"Продовження маршруту цих пасажирських поїздів до станції Чернігів забезпечить сполучення Чернігова з Житомирською, Львівською, Івано-Франківською, Вінницькою, Хмельницькою та Чернівецькою областями.

Зазначені поїзди об’єднають такі важливі туристичні центри, як Чернігів, Кам’янець-Подільський, Чернівці, Львів та Івано-Франківськ", - додали в УЗ.

Економічна правда