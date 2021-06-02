У Білорусі заявили, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною

Білорусь збирається звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для "оцінки правомірності рішення" країн, передусім України, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір, та водночас заявила, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА, цитуючи заяву Департаменту авіації Міністерства транспорту Білорусі.

"Білорусь збирається звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших країн, які в односторонньому порядку, порушуючи міжнародні зобов’язання, встановили заборони й обмеження на використання свого повітряного простору білоруським авіаперевізникам - для розгляду забезпечення державами-членами узгодженості у заходах щодо ідентичних випадків, а також юридичної кваліфікації погрози застосування сили з боку України щодо білоруського цивільного літака у 2016 році", - заявили у Департаменті.

У Департаменті вважають, що рішення України є порушенням Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, а також двосторонньої угоди від 1995 року.

Втім, вже у другій частині заяви відомство порадило міжнародним авіалініям уникати транзиту над територією України, натякнувши, що це може бути небезпечно.

У заяві згадали випадково збитий літак авіакомпанії "Сибирь" у 2001 році та загибель рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року, а також нібито погрозу застосування сили до літака "Белавіа" у 2016 році.

"З огляду на ці інциденти є сумніви у достатньому забезпеченні Україною безпеки польотів, а також її об’єктивності та неполітизованості у ставленні до Білорусі. У зв’язку з цим авіаційні органи влади Білорусі не радять міжнародним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України", - йдеться у заяві.

Департамент також дорікнув державам, які обурилися інцидентом з Ryanair, відсутністю подібного ажіотажу довкола екстреної посадки рейсу Ryanair з Дубліна до Кракова у Берліні цього тижня, також через повідомлення про замінування.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. Низка країн, включно з Україною, після цього заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.

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Європейська правда