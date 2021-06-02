Регулятор ухвалив попереднє рішення про сертифікацію "Укренерго" відповідно до вимог ЄС

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) 2 червня ухвалила попереднє рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

"Сертифікація ОСП - принципово важлива передумова для інтеграції в ENTSO-E, яка є стратегічною метою не лише для "Укренерго", але й для України загалом", - заявив член правління "Укренерго" Максим Юрков.

"Попереднє рішення - перший етап процедури сертифікації, яка має підтвердити відповідність українського оператора системи передачі вимогам Третього енергопакета, який діє в країнах Євросоюзу.

Остаточне рішення має бути ухвалено після виконання низки умов. Це, зокрема, виконання визначеного в попередньому рішенні переліку заходів, а також отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо відповідності діяльності НЕК "Укренерго" вимогам чинного європейського законодавства. НЕК "Укренерго" наразі докладає максимум зусиль, щоб заходи, зазначені регулятором у попередньому рішенні, були виконані ще до винесення рішення про сертифікацію по суті", - додав він.

Сертифікація оператора системи передачі є вимогою ЗУ "Про ринок електричної енергії" та Третього енергопакета ЄС.

Наприкінці 2019 року НЕК "Укренерго" подавало заявку на сертифікацію за моделлю OU (ownership unbundling). Проте регулятор не прийняв позитивне рішення, а Секретаріат Енергетичного Співтовариства не надав позитивного висновку через відсутність в українському законодавстві можливості виконати певні умови моделі OU.

"Насамперед йшлося про законодавче врегулювання питання права власності на систему передачі: за моделлю OU вона має бути у власності безпосередньо оператора системи передачі, проте за українським законодавством система передачі може належати лише напряму державі, а не державній компанії", - пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо:

На позачерговому засіданні 15 квітня Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт, яким оператор "Укренерго" може отримати необхідну для інтеграції України до євроенергомережі сертифікацію, а також забороняється імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сертифікації оператора системи передачі електроенергії відповідно до вимог ЄС.

Економічна правда