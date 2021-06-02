Українці дедалі більше користуються безконтактною оплатою – НБУ

Кількість безконтактних карток у першому кварталі року зросла на 10%, а кожна десята платіжна картка – токенізована, тобто розрахунки проходять через смартфон або інші пристрої.

Про дані карткового ринку за підсумками першого кварталу 2021 року повідомляє Нацбанк.

Так, загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток українських банків становила 1 691 млн шт., а їхня сума – 1 089,1 млрд грн. У річному вимірі кількість операцій зросла на 22,1%, а сума – на 18,3%.

Крім того 9 із 10 операцій були безготівковими у І кварталі, а частка безготівкових операцій за сумою становила 61% від усіх операцій із картками. Торік у І кварталі ці показники становили – 85,4% та 54,6% відповідно.

За кількістю найбільше операцій проводиться у торговельних центрах – 49,3%, а за сумою – на перекази з картки на картку – 42,1%.

Понад третина від кількості безготівкових операцій із платіжною карткою в І кварталі 2021 року здійснювалися в Інтернеті (36,7%). Це майже 202,3 млрд гривень.

Загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 3% до 75,3 млн шт. Кількість безконтактних карток, які використовували для здійснення операцій, з початку року зросла майже на 10% до 14,1 млн карток.

Майже кожна десята активна платіжна картка – токенізована. Їхня кількість становить 4,2 млн. штук, що на 6% більше, ніж на початку року. Така популярність безконтактних та токенізованих карток зумовлена високим рівнем безпеки, швидкістю та зручністю операцій з їх використанням, кажуть в НБУ.

Безконтактні операції це такі, що здійснюються безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів. Їх сума становила 119,0 млрд грн.

Також розширюється мережа торговельних pos-терміналів – кількість обладнаних пунктів продажу за квартал зросла на 2% – до 333,5 тисяч.

Кількість платіжних терміналів (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України станом на 01 квітня 2021 року становила 9,6 тис. шт. (рік тому на кінець першого кварталу – 8,3 тис. шт. на 1 млн населення).

Економічна правда





