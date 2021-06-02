Переможців конкурсу на посаду члена Нацкомісії з тарифів оголосять наступного тижня

Конкурсна комісія по відбору членів Нацкомісії з тарифів (НКРЕКП) закінчила перший тур співбесід з кандидатами, фінальний тур пройде 7-8 червня, а 8 червня мають оголосити переможців.

Про це повідомив у Facebook голова конкурсної комісії для добору кандидатів на посади членів НКРЕКП Олексій Рябчин.

За його словами, результати першого туру співбесід "дуже щільні, і кожен з 14 кандидатів не втратив шансу зайняти два призові місця".

"Спільна думка членів коміссії, що перший етап нового конкурсу приємно вразив якісною підготовкою та професійністю кандидатів.

Фінальний тур 7-8 червня, оголошення переможців - 8 червня по закінченню засідання", - додав Рябчин.

Результати першого туру (максимум - 75 балів):

заступник гендиректора "Котлотурборежиму" Дмитро Анохін - 40,00;

перший заступник директора "Капітал стратегія лідерство" Павло Безсонов - 55,00;

екс-співробітник "Київобленерго" і "Херсонобленерго" Андрій Білошицький - 40,00;

ексзаступник міністра енергетики Юрій Бойко - 66,25;

заступник гендиректора "Укренергоконсалтинг" Андрій Борисенко - 60,00;

технічний директор "Рейнджи Ізмаїл" Олександр Кисельов - 52,50;

заступник директора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук - 65,00;

член НКРЕКП Оксана Кривенко - 65,00;

перший заступник директора "Полтаватеплоенерго" Олександр Олексенко - 55,00;

ексдиректор з правового забезпечення "Донецькобленерго" Юрій Рибаков - 40,00;

ексначальник управління департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ірина Рожанська - 58,75;

заступник начальника управління, начальник відділу комбінованого виробництва електричної і теплової енергії НКРЕКП Владислав Сагір - 61,25;

директор "Профіцентра" і голова громадського союзу "Енергетичний союз" Ольга Тагієва - 65,00;

комплаенс-офіцер "Укргідроенерго" Олександр Формагей - 67,50.

Нагадаємо:

31 березня 2021 року Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила конкурс на добір нового члена регулятора.

Зазначимо, що відповідно до результатів оцінювання кандидатів на посаду члена НКРЕКП, переможці оцінювання - ексголова НЕК "Укренерго" Костянтин Ущаповський та ексчлен НКРЕКП Руслан Машляковський за результатами двох етапів співбесід набрали найбільшу і рівну кількість балів - по 156,3.

Проте уряд протокольним рішенням засідання від 28 жовтня 2020 року відхилив пропозицію конкурсної комісії щодо кандидатів на цю посаду Машляковського і Ущаповського.

У червні 2020 року Кабмін визначив склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У грудні 2019 року народні депутати прийняли закон, яким привели діяльність тарифного регулятора у відповідність до Конституції - НКРЕКП отримала спеціальний статус при Кабміні та додаткові контрольні функції.

За новим законом, Нацкомісія втратила статус незалежного державного колегіального органу. Тепер НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом при Кабміні.

Право призначати членів комісії передано від президента до Кабінету міністрів. Уряд має створити конкурсну комісію з п’яти осіб, троє з яких від профільного комітету Ради, та по одному – від Мінекоенерго та Мінрегіону.

У разі неправомочності регулятора (відсутності кворуму), Кабмін отримав право призначати членів комісії на термін до трьох місяців.

Регулятор також зробили підзвітним парламенту. Щороку до 1 червня комісія має звітувати перед Радою про свою діяльність за попередній рік.

Економічна правда