Республіканці в Конгресі США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"

Головний республіканець Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, а також 20 його однопартійців закликали уряд скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2.

Про це йдеться в офіційному листі-зверненні членів Конгресу США до глави Держдепартаменту, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга – ред.), є дуже проблематичним", - вказується в документі.

Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій "негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками й партнерами" повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України. Саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з "Північним потоком-2", наголошують законодавці.

"Ми вимагаємо, щоби ви негайно усунули ці непродумані винятки (щодо санкцій – ред.) та застосували обов’язкові повноваження, прийняті Конгресом", - йдеться в листі.

Конгресмени наполягають, що "жорсткі й однозначні публічні заяви (Держдепу щодо "Північного потоку-2" – ред.) потрібно поєднувати з жорсткими та однозначними діями".

Окрім того, на думку республіканців, "що довше адміністрація Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також - небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Як повідомлялося, колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що США поставили "на паузу" санкції щодо "Північного потоку-2" та не виключає можливості їх відновлення.

Європейська правда