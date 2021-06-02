GOLAW рекомендована IFLR1000 2022

Юридична фірма GOLAW рекомендована провідним міжнародним рейтингом IFLR1000 (International Financial Law Review) у категорії банківського та фінансового права.

Головною відмінністю IFLR від інших юридичних дослідницьких програм є спеціалізація у сфері банкінгу, фінансів та корпоративного права.

"Визнання у такому престижному та провідному рейтингу в першу чергу демонструє, що наша старанна та професійна робота високо цінується клієнтами фірми, а також міжнародним дослідницьким комітетом.

Першим та головним пріоритетом нашої фірми є надання високопрофесійних, бізнес-орієнтованих та високоякісних послуг нашим клієнтам. Обрана нами стратегія доводить свою ефективність, а це означає, що ми рухаємось у правильному напрямку.

Це визнання не лише демонструє наше бажання дотримуватися найвищих можливих стандартів, але також дає нашим клієнтам впевненість та безпеку. Я надзвичайно пишаюся професіоналами з якими працюю, і, впевнений, ми закріпимо свої провідні позиції та рухатимемось вперед".

Сергій Оберкович

Старший партнер, адвокат



Вітаємо партнерів Ірину Кальницьку, Максима Лебедєва, а також всю команду.

IFLR (International Financial Law Review) – провідний міжнародний рейтинг у сфері фінансового права.

Починаючи з 1990 року, дослідницька комісія визначає кращих юристів та юридичні фірми відповідної спеціалізації у більш ніж 120 юрисдикціях світу. Результати рейтингу базуються на відгуках клієнтів та колег, а також на якості реалізованих проектів за останні 12 місяців.