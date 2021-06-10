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Ізраїль першою у світі повністю заборонив продаж хутра 

Четвер, 10 червня 2021, 18:16
 

Міністерка захисту довкілля Ізраїля Ґіла Ґамліель підписала постанову, якою заборонила продаж натурального хутра – це перший у світі випадок повної заборони торгівлі хутром.

Про це повідомляє організація PETA, що займається боротьбою за права тварин.

Заборона набуде чинності у грудні 2021 року.

Попри те, що країни у світі намагаються регулювати використання натурального хутра, жодна не запроваджувала заборону на національному рівні.

Серед схожих прикладів є штат Каліфорнія у США, що у 2019 році також заборонив продаж нових виробів з хутра. 

Також чимало країни Європи, зокрема Чехія, Сербія або Бельгія, запровадили заборону на роботу хутряних ферм. Деякі країни забороняють окремі види хутра, як-от Індія вчинила з хутром морського котика.

Економічна правда

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Ізраїль екологія

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