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НАБУ обшукує лікарні Укрзалізниці у 5 містах

Четвер, 10 червня 2021, 17:47
 

Слідчі Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпро.

Джерело: повідомлення НАБУ

Дослівно: "НАБУ та САП здійснюють обшуки у приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра Філії "Центр охорони здоров’я" АТ "Українська залізниця", а також у самій Філії".

Деталі: В НАБУ заявили, що обшуки здійснюється у межах розслідування за фактом "заволодіння службовими особами АТ "Укрзалізниця" бюджетними коштами в особливо великих розмірах за Програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2", у розмірі 59 933 926 гривень, отриманих від Національної служби здоров’я України".

Що цьому передувало: Раніше у четвер стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" через справу про заволодіння грошима, виділеними на лікування пацієнтів з COVID-19.

Водночас в УЗ повідомили, що посадовці "Центру охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" підозрюються у спробі, в період з вересня по грудень 2020 року, закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами.

Українська правда

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