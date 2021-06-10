НАБУ обшукує лікарні "Укрзалізниці" через заволодіння ковідними 60 млн

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" через справу про заволодіння грошима, виділеними на лікування пацієнтів з COVID-19.

Джерело: співрозмовник УП в антикорупційних органах

Деталі: Обшуки проводять у медзакладах Києва та інших містах.

Слідчі дії тривають з адміністративних приміщеннях, на лікування пацієнтів це не впливає.

Правоохоронці розслідують заволодіння 60 млн гривень. Ці гроші Національна служба здоров’я виділила лікарням "Укрзалізниці". Однак, за даними слідства, заклади не лікували хворих із COVID-19.

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