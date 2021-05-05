"Укрзалізниця" відновлює сполучення на Житомирщині

З 5 травня на Житомирщині "Укрзалізниця" відновлює посадку та висадку на станціях області – це останній регіон, де діяли обмеження щодо залізничного сполучення.
Джерело: "Укрзалізниця"
Дослівно: "У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ".
Деталі: Йдеться про такі потяги:
- №13/14 Київ - Солотвино;
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- №58/57 Ковель - Одеса;
- №88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- №98/97 Ковель - Київ;
- №134/133 Миколаїв - Рахів;
- №142/141 Львів - Бахмут;
- №188/187 Ковель - Миколаїв;
- №743/744 Київ - Львів.
Тепер всі потяги в країні курсують за графіком, оскільки немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.
Що передувало: Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту.