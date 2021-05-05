"Укрзалізниця" відновлює сполучення на Житомирщині

З 5 травня на Житомирщині "Укрзалізниця" відновлює посадку та висадку на станціях області – це останній регіон, де діяли обмеження щодо залізничного сполучення.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ".

Деталі: Йдеться про такі потяги:

№13/14 Київ - Солотвино;

№29/30 Київ - Ужгород;

№43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№58/57 Ковель - Одеса;

№88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№98/97 Ковель - Київ;

№134/133 Миколаїв - Рахів;

№142/141 Львів - Бахмут;

№188/187 Ковель - Миколаїв;

№743/744 Київ - Львів.

Тепер всі потяги в країні курсують за графіком, оскільки немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.

Що передувало: Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту.