Всі розділи
Укр / Рус

США виступають проти газопроводу "Північний потік-2" – Блінкен

Середа, 5 травня 2021, 10:00
 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає проти газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: пресслужба Держдепу, прес-секретар Держдепу США Нед Прайс

Деталі: Держсекретар США під час зустрічі міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом виступив проти газопроводу "Північний потік - 2".

Блінкен і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед дестабілізуючою діяльністю Росії, Китаю та Ірану.

Також Маас підкреслив важливість координації порядку денного НАТО на період до 2030 року, виведення військ з Афганістану та підтримки України перед обличчям агресії РФ.

Блінкен зустрівся з Маасом в кулуарах зустрічі міністрів G7 в Лондоні.

Нагадаємо:

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Блінкен в інтерв'ю заявив, що в Держдепартаменті США дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США Північний потік

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вартість космічної компанії Firefly Aerospace українця Полякова перевищила мільярд доларів 4 травня 2021, 16:20
Долар дешевшає через віру інвесторів у відновлення економіки – FT 4 травня 2021, 12:10
Байден представив новий план підтримки сімей на 1,8 трильйона доларів 29 квітня 2021, 15:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!