Всі розділи
Укр / Рус

Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків з Білорусі

Понеділок, 31 травня 2021, 18:35
 

Кіпр закрив свій повітряний простір для польотів з Білорусі, приєднавшись до списку країн ЄС, що вводять обмеження після вимушеної посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську 23 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Cyprus Mail.

Авіаційна влада заборонила авіакомпаніям, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір і аеропорти Кіпру з 28 травня.

Ті ж рекомендації забороняють авіакомпаніям, зареєстрованим на Кіпрі, входити у білоруський повітряний простір або здійснювати рейси до та з Білорусі. Усі рейси до Білорусі припинено.

Запланований рейс авіакомпанії "Белавія" з Мінська до аеропорту Ларнаки на Кіпрі 29 травня було скасовано.

Обмеження не застосовуються у разі надзвичайних ситуацій гуманітарної та медичної допомоги.

Більшість сусідів Білорусі та багато інших європейських країн заборонили рейси білоруської національної авіакомпанії "Белавія" через вимушену посадку літака Ryanair, що прямував до Литви з Греції, та арешт журналіста на борту.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Україна також заборонила пролітати через свій повітряний простір літакам з білоруською реєстрацією з опівночі 29 травня.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Європейска правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кіпр авіа Білорусь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кіпр вніс Україну в список країн, з яких дозволений в'їзд з 1 квітня 29 березня 2021, 15:45
SkyUp запускає рейси в Кіпр з трьох міст України 25 березня 2021, 20:40
Кіпр не повертатиметься до програми "золотих паспортів" 2 лютого 2021, 20:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!