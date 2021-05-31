Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків з Білорусі

Кіпр закрив свій повітряний простір для польотів з Білорусі, приєднавшись до списку країн ЄС, що вводять обмеження після вимушеної посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську 23 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Cyprus Mail.

Авіаційна влада заборонила авіакомпаніям, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір і аеропорти Кіпру з 28 травня.

Ті ж рекомендації забороняють авіакомпаніям, зареєстрованим на Кіпрі, входити у білоруський повітряний простір або здійснювати рейси до та з Білорусі. Усі рейси до Білорусі припинено.

Запланований рейс авіакомпанії "Белавія" з Мінська до аеропорту Ларнаки на Кіпрі 29 травня було скасовано.

Обмеження не застосовуються у разі надзвичайних ситуацій гуманітарної та медичної допомоги.

Більшість сусідів Білорусі та багато інших європейських країн заборонили рейси білоруської національної авіакомпанії "Белавія" через вимушену посадку літака Ryanair, що прямував до Литви з Греції, та арешт журналіста на борту.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Україна також заборонила пролітати через свій повітряний простір літакам з білоруською реєстрацією з опівночі 29 травня.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Європейска правда