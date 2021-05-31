Ігор Кушнір в списку кращих СЕО України

Голову правління – президента "Київміськбуду" Кушніра Ігоря Миколайовича визнали одним з кращих топ-менеджерів України.

Відповідний список з 36 управлінців був укладений і опублікований журналом "Фокус".

"У всі часи на керівникові компанії лежить величезне навантаження, пов’язане з колосальною відповідальністю. Чи варто говорити, що пандемійний рік ще більше додав клопоту кожному з 36 СЕО, які потрапили в підсумковий рейтинг. Причому не залежно від галузі, у кожної компанії були нові завдання, а у топ-менеджерів – нові непрості виклики, – зазначають організатори рейтингу. – Під час кризи завжди виграє той, хто привернув на свій бік сміливих і професійних управлінців. Тому що в складні часи бренд, історія і навіть кількість ресурсів відіграють меншу роль, ніж особистості, які стоять на чолі бізнесу".

За словами самого Кушніра Ігоря Миколайовича, за кожною персональною нагородою керівника стоять зусилля всього колективу.

"Успіх в будь-якій справі має три складові. Перше – вміння орієнтуватися в різних обставинах і приймати відповідні рішення. Те, що було правильно і дієво у вчорашніх умовах, сьогодні може не спрацювати. Потрібно "тримати ніс за вітром". Друге – щоденна рутинна робота колективу по всій вертикалі. У бізнесі, як у спорті: чим більше і інтенсивніше тренуєшся, тим краще результат. І третє – вміння ризикувати. Тому що не можна перемогти, нічим не ризикуючи! Усі звання і нагороди, місця у рейтингах – це, в першу чергу, результат всієї команди "Київміськбуду". Завдяки її професіоналізму, я можу дивитися вперед і тримати руку на пульсі", – зазначив президент "Київміськбуду".

Формування рейтингу відбувалось в два етапи. На першому були визначені найбільш значущі для української економіки ринки, серед яких аграрний, фінансовий, промисловість, нерухомість, енергетика і нафтогаз, ритейл, IT, харчопром, фармацевтика, авторинок, телеком, алкогольний ринок.

На другому етапі аналітики, галузеві експерти та учасники ринку аналізували лонг-лист з претендентами, виставляючи їм бали за наступними параметрами: публічність, досягнення на посаді, репутація, впливовість. Бали додавались і виводились у сумму для кожного учасника окремо.

Ті з СЕО, хто отримав найбільшу кількість балів, в результаті потрапили до рейтингу.

Ігор Кушнір став одним з кращих топ-менеджерів України вже вп’яте.