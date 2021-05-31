ЄС наступного тижня продовжить заборону на інвестиції в Криму – ЗМІ

Посли країн Євросоюзу наступного тижня затвердять продовження заборони на інвестування в Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС продовжать заборону на інвестиції у Крим на один рік 9 червня", - написав Джозвяк.

Після цього рішення щодо санкції ще має формально ухвалити Рада ЄС.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Нещодавно глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Європейська правда