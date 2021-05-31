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Влітку карантин можуть послабити – МОЗ

Понеділок, 31 травня 2021, 09:25
 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період.

Джерело: Ляшко в інтерв'ю ТСН

Пряма мова: "Так, на літній період" (можуть послабити карантинні обмеження – ред.)

"Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення".

Деталі: Міністр додав, що потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.

Українська правда

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карантин коронавірус МОЗ

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