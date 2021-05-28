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Із 111 підприємств Міноборони діючими залишаться 42 – заступник міністра

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:44

Міністерство оборони планує ліквідувати 20 державних підприємств до кінця 2021 року, ще 15 планують реорганізувати. 

Джерело: інтерв’ю заступника міністра оборони Ігоря Халімона, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Протягом 2020-2021 років передбачається ліквідувати 20 державних підприємств, реорганізувати - 15 підприємств, передати на приватизацію - три підприємства (209 Управління начальника робіт, 417 Управління начальника робіт, ДП МОУ "Дружбівський кар'єр нерудних копалин "Кварц")".

Деталі: За його словами, за наказом Міноборони, передбачається оптимізація системи управління державними підприємствами.

В перспективі залишаються діючими 42 державних підприємства Міноборони зі 111 (40 - Головне управління, 2 - ГУР Міноборони).

Наразі у сфері управління Міноборони перебувають 109 суб'єктів господарювання, які за результатами 2019 року спрацювали зі збитком понад 53 тис. грн.

Халімов розповів, що у 2020 році підприємства забезпечили до державного бюджету надходжень на суму 269,235 млн грн, що на 12% більше, ніж в минулий період.

Сукупний дохід підприємств, за словами заступника міністра, збільшився на 23% і становить 1,069 млрд грн, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 19,6% і становить 984,7 млн грн.

За його словами, після реорганізації ДП "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат" і ДП "Львівський військовий лісокомбінат", 11 знову створених лісогосподарських підприємств за результатами фінансової звітності спрацювали прибутково, заборгованість із заробітної плати відсутня.

Українська правда

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