Фіскали встановили крадіжку 160 мільйонів з бюджету Києва через його КП

Державна фіскальна служба попередньо встановила, що через комунальні підприємства Києва у міста вкрали 158,6 мільйона гривень.

Джерело: глава ДФС Вадим Мельник на прес-брифінгу в п'ятницю, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Суми збитків, які попередньо встановлено слідством і заподіяні бюджету Києва через розкрадання коштів і несплату податків, такі: ... справи, де фігурує "Київський метрополітен" - майже 9 млн грн, "Київміськсвітло" - близько 12 млн грн, "Київзеленбуд" - 40 млн грн, "Київавтошляхміст" - 30 млн грн, Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва - 9 млн грн, "Київпастранс" - 40 млн грн, "Київавтодор" - 18,6 млн грн".

Деталі: За словами Мельника, його служба розслідує 9 кримінальних проваджень, пов'язаних з посяганням на кошти міського бюджету Києва, оголошені підозри чотирьом службовцям з компаній-субпідрядників комунальних підприємств.

Він зазначив, що зазначені справи розслідуються за фактами ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, розкрадання держмайна і коштів, проте всі претензії стосуються виключно компаній-субпідрядників.

Передісторія: Раніше ДФС знайшла докази, що з бюджету Києва сплатили низці компаній десятки мільйонів гривень за ремонти, яких вони не робили.

11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

За два дні території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.

18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникамкомунальних підприємств столиці.

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Українська правда