Нацбанк продав золотих пам'ятних монет на понад 2 мільйона

Нацбанк під час електронного біржового аукціону, що відбувся 27 травня 2021 року, реалізував усі пам'ятні золоті монети "1 Гривня" на загальну суму майже 2,25 млн грн.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Учасники аукціону (фізичні та юридичні особи) придбали всі 50 пам'ятних монет "1 Гривня" у футлярах на загальну суму майже 2,25 млн грн.

Детальні результати аукціону будуть оприлюднені на офіційному сайті Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ", - йдеться у повідомленні.

Наступний аукціон з продажу цієї пам'ятної монети Національний банк планує провести 3 червня 2021 року.

На торги запропонують 50 шт. пам'ятних монет "1 Гривня" (50 лотів - по одній монеті у футлярі в кожному лоті).

Нагадаємо:

Нацбанк 17 травня 2021 року ввів в обіг золоту пам’ятну монету "1 Гривня", її виготовлено із золота 999,9 проби.

Економічна правда