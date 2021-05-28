Урядам час ослабити обмеження на в'їзд – Міжнародна асоціація авіатранспорту

Очільник Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA вважає, що надто обережні уряди країн сприяли тому, що туристична криза затягнулася досі – водночас, він очікує покращення ситуації у другому півріччі.

Про це у коментарі Reuters розповів Віллі Волш, директор IATA.

За його словами, є достатньо підстав очікувати від другого півріччя 2021 року кращих умов для збільшення подорожей у світі.

Водночас, на думку Волша, уряди країн поводяться надто обережно та мають змінювати правила подорожей. Так, вони мали б враховувати те, що вакциновані туристи або такі, що виконали тест на COVID-19, несуть мінімальні ризики статистиці захворюваності.

"Криза авіаперевезень, спершу спричинена пандемією, наразі є насправді кризою, спричиненою урядовими обмеженнями", – додав він. У приклад Волш навів Британію, що вимагає при в’їзді у країну два негативні тести на коронавірус та самоізоляцію. Водночас, країни, визначені Британією як "середнього ризику", мають дуже низький рівень захворюваності.

Нагадуємо:

У січні – квітні 2021 року пасажиропотік українських аеропортів скоротився порівняно з відповідним періодом минулого року на 16,2% і становив 1632,9 тис пасажирів, міжнародних – на 15,2% та склали 1484,9 тис пасажирів.

Економічна правда



