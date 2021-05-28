СБУ показала антитерористичні навчання в метро Києва

Служба безпеки України провела у столиці планові антитерористичні навчання: за легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро.

Джерело: СБУ, КМДА

Деталі: Зазначається, що тренування відбулись напередодні в умовах, що максимально наближені до реальних.

Спочатку залучені до навчань сили рятувальників провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху.

Потім медики розділили "постраждалих" різних форм тяжкості, надали їм екстрену медичну допомогу.

Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України звільнили "заручників" із вагона метро і затримали "терористів".

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.