Процес приватизації ОГХК: розкрили всю інформацію щодо запасів корисних копалин

У процесі підготовки до приватизації АТ "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" вперше зняли обмеження щодо доступу до геологічної інформації щодо всіх запасів корисних копалин, які розробляються АТ "ОГХК".

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

"Вся інформація в повному обсязі знаходиться у вільному доступі для будь-якого потенційного інвестора та розміщена у віртуальній кімнаті даних.

Опубліковані документи містять детальну інформацію про балансові запаси ільменіту, рутилу та циркону", - йдеться у повідомленні.

Поточна виробнича діяльність з видобутку цих копалин дозволяє АТ "ОГХК" займати такі долі на світовому ринку: ільменіту - 2,3%, рутилу - 6,2%, циркону - 1.4%.

"Таким чином, АТ "ОГХК" є лідером в Європі та входить в перелік топ-10 світу з видобутку титанових та цирконових руд. ОГХК виробляє понад 350 тис тонн концентратів титанових руд та циркону найвищої якості, що експортуються до 35 країн.

Інформація щодо копалин є одним з ключових факторів, що впливає на інвестиційну привабливість підприємства та визначатиме рівень конкуренції на приватизаційному аукціоні", - додали у Фонді.

У відомстві зазначили, що всі бажаючі ознайомитися з цією інформацією можуть це зробити, надіславши електронний запит на privatization@spfu.gov.ua. На електронну пошту запитувача буде надіслано посилання для входу у кімнату даних з документами.

Нагадуємо:

ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГКХ) заявила про спроби зриву процесу приватизації шляхом поширення фейкових новин щодо нібито поставок продукції на окуповані території.

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда