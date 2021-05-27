Цьогоріч на розвиток регіонів спрямують пів мільярда
З програмою "Підтримка регіональної політики України" цьогоріч спрямують 480 мільйонів гривень з 744 млн грн, передбачених до 2023 року.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Так, очільник Мінрегіону Олексій Чернишов підписав наказ щодо спрямування 744 млн грн на реалізацію у 2021-2023 роках проєктів регіонального розвитку за програмою "Підтримка регіональної політики України". З них у 2021 році – 480 млн грн.
Як зазначив Чернишов, цьогоріч кошти спрямують на понад 80 проєктів регіонального розвитку.
Зазначається, що відомством також буде реалізовано проєкт створення геоінформаційної системи моніторингу розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Інший проєкт у планах міністерства стосується ефективності формування та реалізації державної регіональної політики.
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Економічна правда
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