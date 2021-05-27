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Цьогоріч на розвиток регіонів спрямують пів мільярда

Четвер, 27 травня 2021, 11:26
 

З програмою "Підтримка регіональної політики України" цьогоріч спрямують 480 мільйонів гривень з 744 млн грн, передбачених до 2023 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, очільник Мінрегіону Олексій Чернишов підписав наказ щодо спрямування 744 млн грн на реалізацію у 2021-2023 роках проєктів регіонального розвитку за програмою "Підтримка регіональної політики України". З них у 2021 році – 480 млн грн.

Як зазначив Чернишов, цьогоріч кошти спрямують на понад 80 проєктів регіонального розвитку.

Зазначається, що відомством також буде реалізовано проєкт створення геоінформаційної системи моніторингу розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

Інший проєкт у планах міністерства стосується ефективності формування та реалізації державної регіональної політики.

Нагадуємо:

Європейський інвестиційний банк надасть Україні грант у 7 млн євро на реалізацію Програми відновлення, що включає в себе проєкт відновлення соціальної інфраструктури.

Економічна правда

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Мінрегіон

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