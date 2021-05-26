ТАСКОМБАНК надав кредит "Епіцентру" на поповнення обігових коштів обсягом 9 млн доларів США

На початку травня 2021 року АТ "ТАСКОМБАНК" і ТОВ "Епіцентр К" підписали кредитну угоду на 9 млн доларів США строком на 3 роки. Наданий кредитний ресурс буде спрямовано на поповнення обігових коштів.

"Епіцентр" – один із лідерів на вітчизняному ринку ритейлу, що активно розвиває різні напрямки торгівлі та інвестує мільярди гривень у торгові центри, логістику та виробництво.

Компанія вже понад 17 років робить вагомий внесок у розвиток всієї економіки: підтримує розвиток українських виробників, розширює власні виробничі потужності, щорічно створює тисячі робочих місць та надає широкий вибір вітчизняних та іноземних товарів своїм споживачам.ТАСКОМБАНК має багаторічну історію успішних стосунків з групою компаній "Епіцентр К" та раніше кредитував сільськогосподарський напрямок об’єднання – "Епіцентр АГРО".

"ТАСКОМБАНК пропонує умови обслуговування та якість сервісів, що задовольняють потреби найвибагливіших­ – лідерів українського ритейлу. Торгівля є драйвером економіки, а "Епіцентр" — один з найяскравіших та передових представників галузі. Ми тішимося, що змогли долучитися до одного з етапів розвитку мережі, яка сприяє добробуту в країні", – коментує заступник голови Правління Рината Березнікова.