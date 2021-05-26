Прем’єр Польщі: "Північний потік-2" може стати інструментом шантажу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сподівається, що проєкт газопроводу "Північний потік-2" все ж таки не буде завершений.

Про це він сказав після завершення саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на польську агенцію РАР.

Моравецький розповів, що він був єдиним з глав урядів країн ЄС, який на саміті підняв це питання.

"Я підкреслюю з усією силою, наскільки це небезпечний інструмент у масштабах Європи, а також у масштабах усього світу. Я все ще сподіваюсь, що американська позиція призведе до того, що цей газопровід не буде добудований. Це важливо, адже він може стати інструментом шантажу", - сказав Моравецький.

Він додав, що Польща не хоче, аби її шантажували. "І особливо не хочемо, щоб Росія мала такий інструмент шантажу щодо України, а також у майбутньому щодо Білорусі чи інших країн",- заявив польський прем’єр.

Нагадаємо, президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також - небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Держдеп запровадив санкції проти кількох російських кораблів і компаній, залучених до будівництва.

У компанії Nord Stream 2 AG заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах

Газопровід завершений вже на 95% і "Газпром" з партнерами квапляться завершити його. "Північний потік-2" пролягає в обхід України і його запуск позбавить її доходу від транзиту газу та створить нові ризики у контексті російської агресії.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

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