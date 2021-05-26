Найбільший білоруський авіаперевізник заборонив польоти в Україну

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, гроші за квитки обіцяють повернути.

Джерело: сайт авіакомпанії

Дослівно: "У зв'язку з забороною влади України на виконання рейсів "Белавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти в/з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня".

Деталі: Повідомляється, що пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.

В авіакомпанії нагадали, що термін дії квитка становить 1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків.

З приводу повернення коштів слід звертатися місця придбання авіаквитків.

Для довідки: За останній тиждень, із 17 травня по 25 травня, було оформлено на авіарейсах до або з Білорусі близько 6 тисяч осіб. 4,5 тисячі з них – у столичних аеропортах.