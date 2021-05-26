Байден пояснив, чому нема санкцій проти "Північного потоку–2"

Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Байдена репортерам

Пряма мова: "Він (Nord Stream 2) майже повністю закінчений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин".

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що США не запроваджуватимуть санкційщодо компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа, адже відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США.

Повідомлялося, що санкції скасовують, щоб "не розривати відносин з Німеччиною".

Водночас, 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з "Північним потоком-2".

Українська правда