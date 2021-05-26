Всі розділи
Укр / Рус

Байден пояснив, чому нема санкцій проти "Північного потоку–2"

Середа, 26 травня 2021, 09:25
 

Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Байдена репортерам

Пряма мова: "Він (Nord Stream 2)  майже повністю закінчений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин".

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що США не запроваджуватимуть санкційщодо компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа, адже відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США.

Повідомлялося, що санкції скасовують, щоб "не розривати відносин з Німеччиною".

Водночас, 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з "Північним потоком-2".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Північний потік санкції США РФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кулеба про "Північний потік-2": ніщо не програно, поки гра не завершилась 26 травня 2021, 18:12
Прем’єр Польщі: "Північний потік-2" може стати інструментом шантажу 26 травня 2021, 12:28
Меркель назвала сумнівними санкції США проти "Північного потоку-2" 25 травня 2021, 18:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!