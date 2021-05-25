Paperless Україна – Paperless МХП

МХП переходить на електронний документообіг вже до кінця 2021 року.

Про це повідомив Юрій Гвоздєв, директор юридичного департаменту МХП:

Як зазначив Президент України у виступі на Diіa Summit 2.0, з 24 серпня цього року, Україна переходить на режим роботи - paperless (без паперу). За кілька місяців жодна державна установа не зможе вимагати від громадянина папірці або будь-які довідки для взаємодії з державою.

Ще задовго до ініціативи на державному рівні, МХП розпочав процес відмови від паперового документообігу і до кінця 2021 року повністю відмовиться від паперів в роботі з договорами та іншими документами, що мають юридичне значення - вони підписуватимуться в цифровому вигляді із прикладенням електронного підпису.

"Вже рік, як ми створили власний центр видачі електронних підписів для наших співробітників і для партнерів. Застосування електронних підписів значно спрощує обмін документами, знижує витрати та прискорює бізнес-процеси. До того ж, підписання традиційним способом документів не завжди забезпечує належний юридичний захист, оскільки підпис на паперовому документі може бути несправжнім. Натомість валідність електронного підпису підтверджується Мінюстом і ми можемо бути впевнені, що підпис є автентичним", - зазначає Юрій.

МХП оголошує себе paperless компанією та закликає всіх долучатися до процесу впровадження paperless в Україні!