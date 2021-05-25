Всі розділи
Укр / Рус

Українська авіакомпанія заявила, що тепер облітатиме Білорусь через ЄС

Вівторок, 25 травня 2021, 15:36
 

Київська авіакомпанія SkyUp, яка виконує спецрейси у фінські міста Гельсінкі і Турку, тепер направлятиме туди свої літаки не над Білоруссю, як раніше, а через повітряний простір країн ЄС.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Як повідомила прес-служба компанії, тривалість перельоту збільшиться лише трохи.

Дослівно SkyUp: "Ми і надалі будемо вважати нашим ключовим пріоритетом безпеку перельотів на всьому маршруті руху і прокладати його у відповідності з національними і міжнародними рекомендаціями компетентних організацій. Авіакомпанія відновить польоти над Білоруссю, коли українські державні регулятори знову визнають це допустимим".

Передісторія: Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною і Білоруссю з 26 травня і заборонив українським авіакомпаніям польоти над білоруською територією.

Це пов'язано з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і затриманням її пасажирів. Рішення уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Також Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польотибілоруських авіакомпаній на територію ЄС і закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіаперевезення Авіакомпанії Білорусь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Белавіа" почала скасовувати рейси після рішення ЄС про заборону польотів 25 травня 2021, 11:21
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю 25 травня 2021, 10:25
ЄС підтримав заборону на польоти білоруським авіакомпаніям до Євросоюзу 25 травня 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!