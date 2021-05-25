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Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Вівторок, 25 травня 2021, 10:25
 

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь".

Деталі: Державна прикордонна служба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують із Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

Шмигаль наголосив: "Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів".

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авіаперевезення Білорусь

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Економічна правда
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