Всі розділи
Укр / Рус

Закон щодо "листів щастя" для водіїв набув чинності

Понеділок, 24 травня 2021, 17:10
 

В Україні 23 травня набув чинності Закон № 1438-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов".

Джерело: "Голос України"               

Деталі: Більшість автомобілістів сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в режимі фото- та відеозйомки, через особистий кабінет водія у перші десять днів після порушення, оскільки в цей період діє 50-відсоткова знижка.

Проте в такому випадку все одно відправлялася постанова на пошту порушника. Це призводило до плутанини та в деяких випадках – до повторної оплати штрафу.

Тепер, у разі сплати штрафу, листи не надсилаються.

Що було раніше: Цей закон 29 квітня ухвалила Верховна Рада.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авто

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В уряді пропонують розмитнювати автівки через "Дію" – Шмигаль 21 травня 2021, 20:05
Відтепер українське посвідчення водія можна обміняти на британське без іспитів 20 травня 2021, 17:25
Наслідки регуляції: WOG та ОККО припиняють реалізацію преміального пального 16 травня 2021, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!