До моря на літо: нові потяги з’єднають Чернігів і Суми з Одесою

На літній період, із середини червня, "Укрзалізниця" відкриває нове сполучення Чернігова та Сум з Одесою.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Поїзд №213/214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах від 16 червня.

Поїзд №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах.

Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття до Одеси об 11:33.

"Укрзалізниця" принагідно просить під час карантину носити маски правильно, користуватися антисептиками та дотримуватися безпечної дистанції.

Українська правда