ТАСКОМБАНК виступив андеррайтером закритого випуску цінних паперів серії А

21 квітня 2021 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала результати закритого випуску облігацій ТОВ "ТАС-ЕНЕРГІЯ" на 20 млн грн.

ТОВ "ТАС-ЕНЕРГІЯ" зареєструвало у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підсумки закритого випуску облігацій серії А номінальною вартістю 20 млн грн та залучило 20 118 400 грн додаткового капіталу.

ТАСКОМБАНК супроводжував випуск та розміщення цінних паперів, забезпечуючи дотримання процедур та швидкість укладання угод.

Відповідно до Рішення про випуск, термін обігу випуску серії А – 5 років. За облігаціями передбачена щорічна оферта — можливість дострокового викупу.

Номінальна ставка на перший рік обігу облігацій встановлена у розмірі 12% річних із щорічним переглядом на рівні не менше 1/2 облікової ставки НБУ та не більше трикратної облікової ставки Національного банку України, що діє на дату встановлення нової відсоткової ставки.

ТAS ENERGY входить в групу компаній TAS Group (Група "ТАС"). Емітент здійснює ліцензовану діяльність із постачання природного газу по всій території України та орієнтований на споживачів незалежно від об'ємів споживання.

Компанія постачає як український газ, так й імпортований з країн ЄС. У січні 2019 року Емітент вперше за останні 15 років здійснив експорт природного газу в Європу через ГВС Будінце в напрямку Словаччини. Покупцем виступила компанія UK METALEX LIMITED. У 2019 році ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" стала кращою компанією року у своїй галузі

Також нагадуємо, що в обігу перебувають облігації ТАСКОМБАНКУ серій F, G, I та J загальним обсягом 400 млн грн. Облігації серії G, I, J стали першими в історії України облігаціями, що були випущені за правилами, адаптованим до стандартів ЄС, наразі доступні для придбання на вторинному ринку - як біржовому, так і позабіржовому.

За даними фондової біржі ПФТС, облігації ТАСКОМБАНКУ є найбільш ліквідними корпоративними облігаціями. ТАСКОМБАНК, як емітент, сьогодні має можливість укладати угоди зі своїми облігаціями на біржі безпосередньо, що забезпечує високу швидкість укладання угод і розміщення коштів інвестора.

Цей інструмент передбачає конкурентні умови прибутковості порівняно з депозитними відсотками на термін від 1 дня до 1 року.

АТ "ТАСКОМБАНК". Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011.